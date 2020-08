Francky Dury: “Enkel met een zege tevreden”

Hij is blij, want die periode zonder competitieve matchen heeft lang genoeg geduurd. Op zijn eerste persconferentie van het seizoen blikte Zulte Waregem-trainer Francky Dury dan ook goedgeluimd vooruit naar de eerste wedstrijd, thuis tegen Racing Genk.

“Ik wil winnen”, maakte Dury de ambitie voor komende zondag meteen duidelijk. “Je moet van in het begin mee zijn. Ik weet uit ervaring dat wanneer je een goede start neemt, het vertrouwen snel groeit. Al zou een nederlaag ook geen drama zijn. Vorig seizoen startten we met nul op zes, maar zetten we daarna een mooie reeks neer.”

Dury beseft wel dat een zege tegen Racing Genk geen evidentie is: “Het is een zeer goede ploeg. Afgelopen seizoen hebben ze wel enkele grote namen verloren, denk maar aan Berge, Malinovskyi of Samatta, maar ze hebben opnieuw goede spelers aangetrokken en kunnen ook verder bouwen op vorig seizoen. Het is een echte topploeg, maar ik heb wel een plannetje klaar..”

De komende weken zal Dury het wel zonder eerste doelman Sammy Bossut moeten stellen. Met de Duitser Eike Bansen heeft hij wel een waardig alternatief. Beter nieuws was er over Daniel Opare. De rechtsachter was twijfelachtig, maar zal als alles goed gaat kunnen spelen zondag. Ook Jean-Luc Dompé is opnieuw klaar voor de strijd.

Tijdens zijn persbabbel kwam Dury ook nog terug op het nieuwe format. Hoewel hij vindt dat de afgelopen maanden slechte reclame waren voor het voetbal, kan hij wel leven met het nieuwe format: “Door de mini-play-offs hebben nu twee extra ploegen de kans om in een competitieve nacompetitie te spelen. Die achtste plaats moet dan ook onze ambitie zijn.”