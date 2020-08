Tijdelijk geen avondklok meer in Antwerpen door hittegolf

Antwerpenaren mogen komende tijd opnieuw naar buiten na 23u30, dat heeft de gouverneur Cathy Berx vandaag aangekondigd tijdens een digitale persconferentie. “Mensen moeten ’s avonds verkoeling kunnen zoeken.”

De temperaturen schieten de hoogte in en om deze hittegolf wat dragelijker te maken heeft de gouverneur van Antwerpen Cathy Berx aangekondigd dat de avondklok tijdelijk niet gehandhaafd wordt. Op die manier kunnen Antwerpenaren ’s avond verkoeling zoeken, ook na 23u30. Wel geldt er nog steeds een samenscholingsverbod.

“Blijf overdag zoveel als mogelijk binnen, maar dat betekent dat u in de avond ook verkoeling moet zoeken”, zegt gouverneur Cathy Berx vrijdag tijdens de digitale persconferentie. “Daarom is beslist om op dit ogenblik in deze periode de avondklok niet te handhaven”. Er kan dus geen PV worden opgemaakt voor wie tussen 23u30 en 6 uur ‘s ochtends op straat wandelt. “De verordening wordt niet gewijzigd”, bevestigd de gouverneur. “Maar dit zorgt ervoor dat de hittegolf dragelijker wordt voor de mensen in Antwerpen.”

Mondmaskers

Aan de maatregel rond de mondmaskers is niet gesleuteld, die blijven verplicht. Hoewel de gouverneur uitlegt dat er een lichte daling op te merken is in de curve, benadrukt ze dat de mondmaskers nog steeds verplicht zijn: “vermijd ook drukke plaatsen, wees alert voor symptomen en blijf voorzichtig. Doe dat voor jezelf, je dierbaren en de hulpverleners.”

De gouverneur vraagt ook dat mensen nog steeds de social distancing respecteren, ook met nauwe contacten. “De regel van vier blijft gelden op restaurant. Maar natuurlijk zijn er grotere gezinnen, zij kunnen nog steeds samen gaan eten. Maar we vragen ook om dan de nodige afstand te houden.

“Blijf thuis als je in quarantaine zit”

Tijdens d persconferentie drong Berx er ook op aan dat wie thuis moet zitten, dat ook doet. “Zie in thuisisolatie of quarantaine zit mag niet buiten komen, ook niet na 23u30. Die mensen moeten binnen blijven. Blijf thuis als u ziek bent of in thuisisolatie moet. We blijven daar hard op werken”, legt ze uit.

“Ik hoop dat de politie me binnen 5 dagen kan zeggen dat er geen enkel probleem is geweest op vlak van feestjes en andere activiteiten. Dit zal ons toelaten om andere stappen te zetten, zodat we hopelijk opnieuw van kunst en cultuur kunnen genieten op de meest veilige manier.”