Al de hele coronacrisis lang brengt dj Eddy Goris uit Aarschot muzikaal entertainment in vele huiskamers. Maar nu valt dat stil. Het virus waar hij iedereen voor waarschuwde kreeg hem nu zelf te pakken.

Het zal je maar overkomen. Volop in de weer zijn om in de pandemie amusement aan te bieden voor de mensen die nergens naartoe kunnen en dan zelf besmet geraken door Covid-19. Het is nog erger als je weet ...