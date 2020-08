Begrafenis Ilse Uyttersprot in besloten kring op 14 augustus

Op vrijdag 14 augustus nemen familie en vrienden in besloten kring afscheid van Ilse Uyttersprot in de dorpskerk van het Oost-Vlaamse Moorsel. Dat laat Geert De Saedeleer weten, ex-kabinetschef van Uyttersprot. De begrafenis start om 11 uur en zal live te volgen zijn via YouTube. In de kerk mogen maximaal honderd personen aanwezig zijn, buiten mag er zich geen volk verzamelen wegens de coronamaatregelen.