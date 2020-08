“Als ik maar van die helse pijn verlost ben”: Fiene (16) kiest zelf voor beenamputatie en hoopt zo bucketlist waar te maken

Ingelmunster -

Geen zuchtje wind en geen druppel water kan Fiene Verstraete verdragen op haar linkerbeen. Het 16-jarige meisje uit Ingelmunster lijdt aan een chronische aandoening waardoor ze constant pijn heeft. Zo ondraaglijk veel dat ze nu zelf kiest voor een beenamputatie. “Het is een drastische beslissing, maar het enige wat ik wil, is van de pijn verlost zijn.” Familie en vrienden zamelen geld in om de prothese te betalen die ze straks haar hele leven nodig zal hebben.