Vanaf morgen overal te horen: Soulwax pimpt Pro League-tune met eigenwijze sound

Dit is het nieuwe Pro League Anthem!

Made by Soulwax feat. The Fans

Music Supervision: Sonhouse

--

Voici le nouvel hymne de la Pro League!

Made by Soulwax feat. The Fans

Music Supervision: Sonhouse



▶️ https://t.co/otSiwJI6hg#ForTheFans #DichterBijVoetbal #PlusProcheDuFoot pic.twitter.com/DokxgCdW1W