Hier begrijpen zwemouders niets van sluiting zwembad: “Onze jeugd moet uitwijken naar buurgemeente met meer coronabesmettingen”

Eeklo / Vinderhoute / Lievegem -

Het zit de ouders van de competitiezwemmers van Mega Zwemteam heel hoog dat Eeklo begin augustus het stedelijk zwembad weer sloot, in navolging van Aalter. “Onze jeugd moest noodgedwongen uitwijken naar Wachtebeke en Beernem en zwemt nu in buurgemeente Lievegem, waar er momenteel meer coronabesmettingen zijn dan in Eeklo”, zeggen de zwemouders.