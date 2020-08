Porsche knalt tegen gevel van flatgebouw: “Enorme knal en meteen daverde het hele gebouw”

Mechelen -

Een Porsche is vrijdagmiddag tegen de gevel van een flatgebouw in de Nekkerspoelstraat in Mechelen gesmakt. Dat gebeurde na een aanrijding met een andere wagen. Er viel als bij wonder alleen een lichtgewonde. “Ik hoorde eerst een enorme knal en onmiddellijk daarna daverde het hele gebouw. Toen ik buiten keek, zag ik de aangerichte ravage”, vertelt bewoner Thomas Merckx.