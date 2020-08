Benny Strouven (58) van discotheek Boccaccio Beach: “Ik heb nooit drugs moeten pakken. Elk weekend 5.000 man lokken en de hype levend houden: dat was mijn roes”

Benny Strouven is, zoals dat in het Beschaafd Vlaams heet, ne jovialen tiep. Hij trakteert graag pinten en vertelt graag sappige verhalen in zijn mals Limburgs doorregen met West-Vlaams. Over zijn volle kerselaar, over de wrange zoektocht naar zijn verdwenen pa, en over de lange serie discotheken die hij heeft bestierd. Eentje heeft hij nog over: de laatste der Boccaccio’s, diep in de betonnen krochten van het Europacentrum.