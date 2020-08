Bart De Wever versoepelt mondmaskerplicht in Antwerpen en gaat zo in tegen Cathy Berx: “Ik vind het niet verstandig wat de burgemeester nu zegt”

Antwerpen - Bart De Wever zal zeker tot volgende week woensdag de mondmaskerplicht in de stad Antwerpen niet handhaven, tenzij op drukke plekken. Reden is volgens De Wever de hittegolf. De Antwerpse burgemeester lijkt daarmee in te gaan tegen gouverneur Cathy Berx die vrijdag op een persconferentie aankondigde dat de handhaving van de avondklok tijdelijk wegvalt, maar dat de mondmaskerplicht wél standhoudt. Cathy Berx is ‘not amused’ met de andere interpretatie die De Wever geeft aan het overleg.

‘Het juist dragen van mondneusmaskers in de openbare ruimte en elke private maar voor publiek toegankelijk plaats blijft de regel.’ Zo stond het letterlijk in de persmededeling van gouverneur Cathy Berx vrijdagnamiddag. Daarin kondigde ze aan dat de avondklok tijdens de hittegolf niet zal worden gehandhaafd, om het voor de inwoners van de stad draaglijker te maken. De mondmaskerplicht en het sluitingsuur van de horecazaken blijven echter onaangeroerd.

De beslissing van de provinciegouverneur komt er na eerder overleg met de burgemeesters, waaronder Antwerps burgemeester Bart De Wever. Die drong bij Berx aan op soepeler maatregelen tijdens deze bloedhete dagen. “Ik had vandaag contact met de gouverneur om soepeler en menselijk om te springen met de provinciale richtlijnen rond mondmaskerplicht en nachtelijke aanwezigheid op het openbaar domein. De gouverneur heeft hier rekening mee gehouden”, zo laat De Wever weten via zijn woordvoerder.

Alleen lijken ze beide verschillende conclusies te hebben getrokken uit dat overleg, want waar Berx zegt dat er geen enkele versoepeling komt van de mondmaskerplicht, zegt De Wever dat hij die “tot en met woensdag” door zijn korps enkel zal laten handhaven op drukke plekken. “Ik wil benadrukken dat de politie strikt zal toezien op het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen en het vermijden dat grote groepen ‘s nachts samenkomen op het openbaar domein”, laat De Wever weten.

“Ik vraag verantwoordelijkheidszin van iedereen. Het tijdelijk versoepelen van de maatregelen voor de hittegolf is geen enkele reden om soepeler om te gaan met de noodzakelijke mondmaskerplicht op drukke plaatsen, de afstandsregels of het mijden van grotere groepen”, aldus De Wever.

Berx: “Niet verstandig van De Wever”

Antwerps gouverneur Cathy Berx betreurt het standpunt van Antwerps burgemeester De Wever over de naleving van de mondmaskers.

“Ik vind het niet verstandig wat de burgemeester nu zegt. Wat bedoelt hij met drukke plaatsen? Dit laat ruimte tot interpretatie en is subjectief”, aldus Berx. “Mensen zullen met elkaar in discussie gaan over wat nu druk is en of er een mondmasker moet worden gedragen of niet. Een superverspreider van het coronavirus kan langs verschillende groepjes van vijf mensen gaan en nooit het gevoel hebben dat hij of zij op een drukke plek was. Wat burgemeester De Wever nu doet, veroorzaakt verwarring en dat is jammer. Ik neem er akte van. Ik roep iedereen op om minstens weg te blijven van drukke plekken.”