Nog geen Beiranvand bij Antwerp, ook Rodrigues out

Ook al deed Davor Matijas (20) het in de bekerfinale prima, we verwachten bij Antwerp een pittige keepersstrijd tussen Jean Butez (25) en Alireza Beiranvand (27). Maar dit weekend tegen Moeskroen nog niet. Die laatste ontbreekt immers lichtgeblesseerd in de kern.

Beiranvand maakte volgens voorzitter Paul Gheysens al indruk op training – “Hoe hij duikt, het schijnt dat dat niet te doen is. En hij gooit zeventig meter, tot bij Mbokani.” Maar hij zal nog even moeten wachten om dat te tonen. Hij ontbreekt door een kneuzing. Butez kan tegen zijn ex-club – hij kwam over van Moeskroen – dus gewoon in doel beginnen. De Fransman heeft alles in eigen hand. Zolang hij presteert, heeft hij een streepje voor als nummer één.

Butez is een van de nieuwe namen in de kern van Antwerp, naast Birger Verstraete, Louis Verstraete, Frank Boya en Nill De Pauw. Ook Lamkel Zé is opnieuw van de partij, net als Nsimba, die in de bekerfinale mocht invallen. Behalve Beiranvand ontbreekt ook Rodrigues door een lichte blessure, aan de knie. Avadongo en Quirynen werden gepasseerd.

De twintig namen voor de eerste competitiematch: Butez, Matijas, Seck, Pius, De Laet, Batubinsika, Boya, Hongla, Buta, B.Verstraete, L. Verstraete, Haroun, Juklerod, Refaelov, Lamkel Zé, Miyoshi, Benson, Nsimba, De Pauw, Mbokani.