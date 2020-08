Geen extra maatregelen voor Oost-Vlaanderen tijdens hittegolf

Aalst - Het is heet, droog en zal dat nog een hele tijd blijven, maar in de provincie Oost-Vlaanderen staan er geen bijkomende hitte-maatregelen gepland. “Wij rekenen op de burgerzin van de Oost-Vlamingen en gaan nu niet met het vingertje zwaaien en verboden uitvaardigen”, zegt waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. Het geldende captatieverbod op bepaalde waterlopen blijft wel van kracht.

Bij warm en droog weer verbruiken Vlamingen veel meer kraantjeswater, soms wel tot 40 procent. Dat zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. “We zien deze week een nieuwe piek in het waterverbruik, een trend die zich de komende dagen wellicht zal doorzetten. We verwachten geen problemen wat betreft de drinkwatervoorziening, maar vragen wel aan alle Vlamingen om verstandig om te gaan met kraanwater”, aldus Heyrman.

“Rekenen op burgerzin”

Precies op dat gezond verstand rekent waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere. “Nu plots allerlei maatregelen en sproeiverboden uitvaardigen is niet aan de orde”, zegt Detollenaere. “Wij durven in Oost-Vlaanderen te rekenen op de burgerzin van onze inwoners. Wat betreft de coronamaatregelen hebben zij al bewezen zich heel verantwoordelijk te gedragen. We gaan ervan uit dat ze ook verstandig met drinkwater zullen omgaan in tijden van hitte en droogte.”

“Mensen moeten overigens niet alleen op kritieke momenten spaarzaam omgaan met water, dat moeten we het hele jaar rond doen. Je bloemen gieten, je gazon sproeien of je wagen wassen, dat doe je met regenwater, niet met kraantjeswater”, maakt de gouverneur duidelijk.

In Oost-Vlaanderen blijft het eerder uitgevaardigde captatieverbod van kracht.