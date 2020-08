CM-baas Luc Van Gorp vindt dat contactonderzoek vlekkeloos verloopt: “Soms denk ik: waarom doen we dit?”

Al wekenlang ligt het contactonderzoek onder vuur. Deze week verschoof de focus naar de mutualiteiten, een van de belangrijke trekkers in het dossier. Ze zouden zich verzetten tegen lokale initiatieven. “Klopt niks van”, zegt CM-topman Luc Van Gorp namens alle mutualiteiten. “Integendeel, wij zijn vragende partij voor lokale samenwerking. Maar wel binnen het bestaande platform.”

“Er gaat niks mis met het contactonderzoek.” Luc Van Gorp (54), topman van de christelijke mutualiteiten, houdt van duidelijkheid. Zijn mening is controversieel, want in de ogen van heel Vlaanderen loopt ...