Wie zijn de drie vrouwen die Loekasjenko, de laatste Europese dictator, willen doen knielen?

Het vredesteken, een vuist en een hartje. Die nemen het zondag op tegen de man die de laatste dictator van Europa wordt genoemd. Al sinds 1994 is Aleksandr Loekasjenko de machthebber van Wit-Rusland. En hij is van plan dat te blijven tot zijn zoon Nikolai oud genoeg is om over te nemen. Drie vrouwen hebben de handen in elkaar geslagen om komaf te maken met zijn regime.