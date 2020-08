Eleven Sports sluit akkoord over Belgisch voetbal met TV-Vlaanderen en Télésat

Eleven Sports en M7 Group (TV-Vlaanderen en Télésat) hebben een overeenkomst bereikt voor de komende vijf seizoenen rond het Belgische voetbal. Vanaf morgen/zaterdag worden de drie nieuwe zenders van Eleven Sports, die voorbehouden zijn voor het Belgische voetbal, toegevoegd aan de basis tv-abonnementen van TV Vlaanderen en Télésat.

Alle abonnees van een Basic of Basic+ satelliet tv-product of een APP TV Basic of Plus internet tv-product kunnen zonder extra sportpakket genieten van de nieuwe Pro League-kanalen van Eleven Sports. Het gaat hier zowel over de Jupiler Pro League, 1B Pro League, de Women Super League, de Super Cup en de E-Pro League.

“Het Belgische voetbal toegankelijk maken voor zoveel mogelijk fans, is vanaf dag één onze bezorgdheid geweest”, zegt Guillaume Collard, de Managing Director van Eleven Sports. “We zijn dus bijzonder tevreden dat we met dit partnership met TV Vlaanderen en Télésat deze doelstelling verder kunnen realiseren. Dit akkoord is ook in lijn met de strategische samenwerking die er tussen Eleven, TV Vlaanderen en Télésat reeds bestaat rond het internationale voetbal.”

Hans Troelstra, CEO van M7 Group, reageert eveneens tevreden. “De overeenkomst met Eleven Sports ligt volledig in lijn met onze groepsstrategie. We zijn verheugd met deze deal, want het is onze ambitie om een zo compleet mogelijke tv-ervaring toegankelijk te maken voor het grote publiek. Dit sportaanbod is onmiskenbaar een van de meest toegankelijke en uitgebreide op de markt en zal bovenal beschikbaar zijn voor een zeer groot deel van onze abonnees en op alle schermen dankzij onze tv-applicatie.”