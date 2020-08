FIFA-voorzitter Gianni Infantino ontkent beschuldigingen in open brief: “Schade is enorm”

FIFA-voorzitter Gianni Infantino, tegen wie een strafonderzoek loopt door het Zwitserse gerecht, ontkent de beschuldigingen aan zijn adres. Dat schrijft Infantino vrijdag in een brief aan de 211 landen aangesloten bij de Wereldvoetbalbond.

Infantino wordt ervan verdacht druk uitgeoefend te hebben op Zwitsers procureur-generaal Michael Lauber, die in juni 2019 van het onderzoek naar corruptie binnen de FIFA werd gehaald vanwege geheime ontmoetingen met de FIFA-voorzitter. De twee zouden heimelijke overeenkomsten gesloten hebben tijdens een reeks informele meetings in 2016 en 2017. Lauber voerde toen onderzoek naar het corruptieschandaal bij de FIFA en meer in het bijzonder naar de toewijzing van de WK’s 2018 en 2022 aan respectievelijk Rusland en Qatar.

“Ik wil heel duidelijk stellen: er is niets illegaal gebeurd tijdens de meetings met meneer Lauber. Dat kon ook niet. Dat idee is ronduit absurd”, schrijft Infantino aan de FIFA-leden. “In het kanton Bern zijn er anonieme klachten tegen mij neergelegd. Omdat ik de inhoud van die klachten niet ken, heb ik het raden naar de reden waarom ze zijn ingediend. Ik weet ook niet wie erachter zit. Hopelijk zal de waarheid ooit aan het licht komen.”

Infantino geeft verder toe dat de “schade die deze zaak heeft aangericht immens is, zowel voor de FIFA-organisatie en mezelf als voorzitter”. Het management van de FIFA zette Infantino, die wordt beschuldigd van machtsmisbruik, schending van geheimhoudingsplicht en belemmering van de rechtsgang, eerder al uit de wind in de zaak. Hij riskeert wel nog een schorsing van 90 dagen, mocht de ethische commissie van de FIFA een procedure opstarten.