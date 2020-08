Overnamesoap Hema woedt verder: waarom de buit voor Parcom nog niet binnen is

De Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom heeft de beste kaarten in handen om Hema te kopen. Dat melden bronnen aan de Nederlandse zakenkrant FD. Opmerkelijk: Parcom bracht een bod uit samen met voormalig Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn en met de familie Van Eerd, bekend van de Jumbo-supermarkten waarmee Hema nu al nauw samenwerkt.

Vooral de terugkeer van Marcel Boekhoorn is een opvallende wending in de overnamesoap rond Hema. De miljardair kocht de warenhuisketen, die ruim 11.000 medewerkers telt, in oktober 2018 van de Britse ...