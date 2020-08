Zoon van Antwerpse gouverneur Cathy Berx was lid van Reuzegom

Joachim Meeusen, de zoon van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx was lid van de studentenclub Reuzegom. Sinds de reconstructie van de beruchte doop waarbij student Sanda Dia (20) overleed, ligt de vereniging zwaar onder vuur. In een interview met Humo benadrukt Berx dat haar zoon niet bij de doop aanwezig was.

Op het moment van Sanda’s overlijden verbleef Joachim Meeusen in Parijs voor zijn Erasmusstage. Volgens Berx waren hij en Sanda goede vrienden en was haar zoon er kapot van toen hij het nieuws hoorde: “Ik heb hem nog nooit zo hard horen huilen als toen. Hij was er kapot van. En dat is hij nog altijd.” Sanda en Joachim zaten in dezelfde voetbalclub. Volgens Humo is het ook daar dat Sanda het idee kreeg om zich aan te sluiten bij Reuzegom.

Berx benadrukt wel dat haar zoon niet aanwezig was tijdens de doop en hij niet betrokken was bij de feiten. “Voor alle duidelijkheid: mijn zoon wordt niet genoemd in het gerechtelijk dossier waarover de raadkamer binnenkort zal oordelen. Hij was niet betrokken bij de feiten. En hij wordt dus ook niet vervolgd”, vertelt ze aan Humo.

