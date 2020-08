Officieel rond: Lars Dendoncker gaat aan de slag bij U23-team van Brighton

Lars Dendoncker, de jongere broer van Rode Duivel Leander Dendoncker, voetbalt de komende twee seizoenen voor het U23-team van Brighton & Hove Albion. Dat heeft de Premier League-ploeg vrijdag gemeld. De 19-jarige verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, komt over van Club Brugge.

“Ik ben erg tevreden dat ik een Brighton-speler ben”, reageerde Dendoncker. “Het was een makkelijke keuze om bij de club te tekenen. Hoofdcoach Graham Potter maakt gebruik van jonge spelers en dat trok me aan. Het stadion en trainingscomplex zijn ook fantastisch en het Engelse voetbal is het beste ter wereld.”

Lars geeft toe dat hij te rade ging bij broer Leander, die voor Wolverhampton uitkomt. “Het was altijd mijn droom om in Engeland te voetballen. Ik sprak erover met Leander en hij zei me dat Engeland echt een ervaring is die je eens moet meemaken. Hij vertelde me dat er heel wat goede trainers zijn, wat van mij een betere speler zal maken. Niet alleen op tactisch maar ook fysiek gebied, en in elk facet van het spel.”

De jonge Dendoncker, Belgisch jeugdinternational, staat centraal in de verdediging maar trekt ook op het middenveld zijn streng. “Mijn beste positie is de defensie”, geeft hij aan. “Ik ben groot, sterk in de lucht en voel me met beide voeten op mijn gemak. Ik kijk er nu naar uit om de rest van het team te ontmoeten en mijn avontuur hier te starten.”

Simon Rusk, coach van de U23 van Brighton, verheugt zich op de samenwerking. “We zijn heel blij Lars te kunnen verwelkomen in onze club. Ik kijk ernaar uit om hem te helpen bij zijn ontwikkeling.”