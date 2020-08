“Mondkapje in park of bos wekt aversie op”, en dus wil Steven Van Gucht met déze twee oproepen af van mondmaskerplicht over hele grondgebied

De mondmaskerplicht zoals die in veel gemeentes geldt is te strikt. Dat vindt Celeval, de raad van experten die de overheid adviseren over coronamaatregelen. “Als mensen me vragen: waarom moet ik een mondmasker dragen wanneer ik alleen in het bos loop, kan ik virologisch geen zinnig antwoord geven”, zegt Steven Van Gucht, voorzitter van Celeval. “We moeten oppassen dat we het draagvlak voor mondmaskers niet wegslaan.”