Uitverkoop van Brantano en andere FNG-merken kan zaterdag niet van start gaan

De geplande uitverkoop in de winkels van modegroep FNG zal zaterdag niet van start kunnen gaan. Dat melden de curatoren vrijdagavond in een persbericht. “Ten gevolge van de huidige COVID-19-crisis is er onvoldoende veiligheidspersoneel beschikbaar. Om die reden kan de veiligheid van het personeel en de consumenten onmogelijk worden gegarandeerd”, klinkt het.

De curatoren melden dat er tot op het laatste ogenblik alles aan werd gedaan om te kunnen openen in een zo groot mogelijk aantal winkels.

Het was tot vrijdagavond niet duidelijk of de uitverkoop kon doorgaan. De vakbonden lanceerden donderdag nog een bijkomende oproep naar het personeel om met een interim-contract opnieuw aan de slag te gaan voor de uitverkoop. Het was echter onduidelijk of er voldoende oud-medewerkers kandidaat waren.

Randvoorwaarden

Sven De Scheemaeker van vakbond ACV Puls zegt vrijdag dat het personeel enkele randvoorwaarden had vooropgesteld om weer aan het werk te gaan, met als allerbelangrijkste voldoende security. Er waren al even signalen dat dit niet zou lukken en de curator heeft dan ook, terecht, geconcludeerd dat de uitverkoop niet van start kon gaan, zegt hij.

Ook geven de curatoren aan dat de heropening van de webshops gepland is voor volgende week. Zowel producten die na 31 juli (de dag dat FNG offcieel de boeken van 20 vennootschappen neerlegde bij de ondernemingsrechtbank, red.) besteld en betaald werden als producten die nog besteld worden in de webshops, worden via levering aan huis afgeleverd bij de klanten, zonder retourrecht.