Franse industrieel Jean Gandois op 90-jarige leeftijd overleden

Jean Gandois, de voormalige baas van het Luikse bedrijf John Cockerill, is vrijdag op 90-jarige leeftijd aan ouderdom overleden. Volgens voormalig vakbondsman Louis Smal stierf hij op zijn landgoed in Sologne, nabij Orléans in Frankrijk, waar hij woonde.

Volgens Smal heeft hij Gandois leren kennen bij Cockerill-Sambre en zijn ze contact blijven houden. Smal stelt dat de gezondheid van de voormalige industrieel achteruitging na een val, maar dat hij niet is gestorven aan een ziekte, maar aan ouderdom.

Gandois, geboren op 7 mei 1930 in Nieul in de Haute Vienne (Frankrijk), werd in de jaren 80 door de Belgische regering aangesteld als algemeen afgevaardigde voor Cockerill-Sambre. Hij werd daardoor beschouwd als de redder van de Waalse industrie. Dankzij het Gandois-rapport koos het bedrijf voor een nieuwe strategie en groeide het op een spectaculaire manier verder uit.

Journalist Philippe Lawson kondigde op Twitter het overlijden van Gandois aan en dat is door Louis Smal aan Belga bevestigd.