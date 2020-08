1B sluit deur voor meer beloftenploegen, ondanks open brief van Anderlecht en Genk aan Pro League

Anderlecht en Racing Genk willen net als Club Brugge zo snel mogelijk met hun U23-team in 1B spelen. Maar daar kan volgens de 1B-ploegen geen sprake van zijn. Ondertussen werkt de Pro League een regeling uit waardoor Hans Vanaken niet met de U23 van Club tegen Lommel zou mogen spelen.

De beloften van Club Brugge spelen straks in 1B. Het was een noodgreep, om tot acht ploegen in 1B te kunnen komen. Teams als Anderlecht, Genk, AA Gent, Standard en zelfs KV Mechelen willen nochtans ook dat hun jeugd toetreedt tot 1B. En liefst al dit seizoen.

Anderlecht en Genk schreven daarover een open brief naar de Pro League. “Enkel Club Brugge in 1B: wij zijn daar niet gelukkig mee”, zegt Peter Verbeke, sportief directeur van Anderlecht. “Ja, er was een compromis nodig voor een competitieformat en ik gun het Brugge, maar tegelijkertijd is het onrechtvaardig. Al tien jaar lang ligt het plan op tafel om de beloftencompetitie af te schaffen en U21-teams toe te voegen in een profcompetitie. Dat is ideaal voor de ontwikkeling van jeugdspelers. Het is een schande dat dit nog altijd niet is gebeurd en de oplossing die nu bedacht is, is niet oké. Dat alleen Club Brugge werd toegevoegd, was een slag in het gezicht voor gans onze jeugdwerking.”

De Pro League koos voor de U23 van Club Brugge aan de hand van enkele criteria.

“Welke parameters zijn gebruikt? Kampioen in de inderhaast afgesloten beloftencompetitie en de beste jeugdlicentie... Sorry, maar de enige parameter voor jeugdwerking is doorstroming naar de A-kern en dan heeft ook Anderlecht recht op 1B”, zegt Peter Verbeke. “Net als andere clubs met een goeie jeugdwerking. Nu hebben wij een concurrentienadeel. We moeten Dewaele uitlenen aan Heerenveen en screenen vanop afstand, terwijl we hem met eigen coaches hadden kunnen opvolgen in 1B. Frustrerend.”

Peter Verbeke, sportief directeur bij Anderlecht Foto: BART DEWAELE

Anderlecht en Genk willen dat hun teams dit seizoen al kunnen aantreden inn 1B, maar daar kan voor de andere 1B-ploegen geen sprake van zijn. Ze beschouwen het als een eenmalig experiment. Zonder bijkomend akkoord verdwijnen de U23 van Club Brugge in het seizoen 2021-2022 opnieuw uit het profvoetbal.

“Onze beslissing is om Club Brugge één seizoen toe te laten”, zegt Pro League-voorzitter Peter Croonen. “We beschouwen het als een testcase. Het is zeker de bedoeling om nadien meer ploegen toe te laten. Het management en de raad van bestuur van de Pro League werkt aan een structurele oplossing voor de U23-teams in samenspraak met onze clubs in 1B en 1A, de jeugdacademies, de Belgische voetbalbond en de Vlaamse en Franstalige vleugels.”

Vanaken tegen Lommel?

De 1B-ploegen hebben ook vragen over de spelers die mogen aantreden met de beloften van Club Brugge. Speelt Hans Vanaken straks tegen Lommel in 1B als hij zou terugkeren uit blessure? Ook daarover zet het management van de Pro League op dit moment een en ander op papier.