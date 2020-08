Brusselse Sint-Katlijnestraat en -plein omgevormd tot voetgangerszones

De Sint-Katelijnestraat in Brussel is vanaf vandaag/vrijdag een voetgangerszone, evenals het gelijknamige plein aan de kant van restaurant Noordzee. De ruimte die vrijkomt, zal geleidelijk aan ingevuld worden met terrassen, fietsnietjes en meer plaats om te flaneren, aldus een woordvoerder van de stad.

Samen met de plaatselijke winkeliers werd ervoor gekozen om niet op de aangekondigde heraanleg te wachten. “De Sint-Katelijnestraat is een begrip in het centrum van Brussel en heeft de laatste jaren alleen maar aan bekendheid gewonnen. Ook tijdens de coronacrisis was het opvallend hoe drukbezocht de zaken in de straat bleven. Bovendien vormt de straat ook een belangrijke voetgangers- en fietsas”, zegt Bart Dhondt, Brussels schepen van Mobiliteit.

Duurzame herinrichting

Er worden twee bloembakken geplaatst ter hoogte van de Oude Graanmarkt en het Sint-Katelijneplein zodat de twee pleinen met elkaar worden verbonden. Een deel van de vrijgekomen ruimte zal gebruikt worden voor het plaatsen van fietsenstallingen en nieuwe terrassen voor de winkels en restaurants. Leveringen kunnen gemakkelijk plaatsvinden dankzij specifieke verkeersvrije zones, die ‘s ochtends van 4 tot 11 uur toegankelijk zijn.

De huidige inrichting is slechts tijdelijk. Ze wordt binnenkort vervangen door een volledige en duurzame herinrichting van de straat. Er loopt momenteel een studie voor het verkrijgen van een vergunning en de selectie van een aannemer, luidt het nog. “Met oog voor het specifieke karakter en charme van deze kleinhandelsstraat, gaan we voor een uitnodigende aanleg op gelijkvloerse hoogte. Er zullen ook bomen geplant worden waar dat mogelijk is om voor natuurlijke afkoeling te zorgen”, zegt Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte.