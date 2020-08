Gebruik van eID voor registratie contactgegevens: “Uitbater moet alternatief bieden”

Contactgegevens voor contacttracing inzamelen via de eID, zoals sinds begin deze week kan in de horeca van de gemeente Aalter, is wel degelijk “mogelijk” vanuit privacy-oogpunt, maar het “mag niet de enige manier zijn om de gegevens te verzamelen”. Dat zegt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), het orgaan dat toeziet op de bescherming van persoonsgegevens, vrijdag in een reactie.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), titelvoerend burgemeester van Aalter, zei bij de voorstelling maandag dat registratie in horeca via een elektronische ID-kaartlezer tot minder rompslomp met formulieren en papieren zal leiden. Hij hoopte dat het initiatief, dat ook op de wekelijkse markten zou kunnen gebruikt worden, navolging in andere gemeenten zou krijgen.

Geen telefoonnummer en e-mailadres

De GBA bevestigt dat het verzamelen van de nodige gegevens via eID “wel mogelijk” is volgens de privacywetgeving, mits het goed en veilig georganiseerd is. “Maar het mag niet de enige manier zijn om de contactgegevens van klanten te verzamelen, want anders is de toestemming, de enige mogelijke rechtsgrond, niet vrij”, zegt ze. Uitbaters moeten met andere woorden “dus een alternatief bieden aan de klant die zijn identiteitskaart niet elektronisch wil laten lezen”.

Volgens de GBA rijzen er nog andere problemen met het gebruik van de eID voor registratie van contactgegevens. Zo staan het telefoonnummer en het e-mailadres niet op de identiteitskaart. Vraag is dus of het echt nuttig is om een identiteitskaart uit te lezen als apart nog andere gegevens verzameld moeten worden.