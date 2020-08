Opnieuw Canadees ter dood veroordeeld in China wegens drugsfeiten

In China is opnieuw een Canadees, de vierde al, ter dood veroordeeld wegens drugsfeiten. Dat heeft de rechtbank in Foshan, in de provincie Guangdong, vrijdag bekendgemaakt. De veroordeling komt er temidden van toenemende diplomatieke spanningen tussen Ottawa en Peking het voorbije anderhalf jaar.

De Canadese staatsburger, in het Mandarijn geïdentificeerd als Ye Jianhui, werd schuldig bevonden aan drugshandel en -productie. Hij stond terecht met nog vijf andere beschuldigden. Volgens de Engelstalige krant Global Times troffen de autoriteiten bij de zes verdachten 217 kilo MDMA aan. De feiten dateren uit 2015 en 2016.

Canada heeft al laten weten zich “ernstig zorgen” te maken over de beslissing van China om een vierde Canadees ter dood te veroordelen wegens drugs. Het land vraagt clementie voor alle Canadezen die in China de doodstraf kregen, luidde het vrijdag bij het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De relaties tussen Ottawa en Peking zijn gespannen sinds de arrestatie begin december 2018 in Canada - op Amerikaans verzoek - van een leidinggevende van de Chinese telecomgigant Huawei, Meng Wanzhou. De dochter van de stichter van het bedrijf, Ren Zhengfei, wordt in de VS bankfraude in verband met het met de voeten treden van de sancties tegen Iran aangewreven.