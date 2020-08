Verkeer via pechstrook opnieuw mogelijk op E403 ter hoogte van Lichtervelde

Lichtervelde - Door de hitte is het wegdek op de E403 - A17 ter hoogte van Lichtervelde, richting Brugge, naar boven gekomen. automobilisten moeten niet meer omrijden, het verkeer kan opnieuw voorbij via de pechstrook. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter.

“Door de hitte is het wegdek vanmiddag omhooggekomen. De aansluiting van twee platen is altijd een zwak punt, zeker bij zo’n hitte”, zegt Veva Daniels, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. Volgens Daniels gebeurt het wel vaker en was dit te verwachten. “Alleen wisten we niet waar het precies zou gebeuren”.

De snelweg werd een hele tijd afgesloten omdat de politie het niet veilig achtte om het verkeer via de pechstrook te laten passeren. Intussen is dat wel mogelijk en is omrijden niet meer nodig.