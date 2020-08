“Adama Traoré speelt nooit voor Club Brugge. Ondenkbaar dat die met zijn glibberige kont mag plaatsnemen in hun nieuwe kleedkamer”

Het schijnt raar te zijn als je jezelf van top tot teen met babyolie insmeert. Ik wist dat niet, dus met terugwerkende kracht bied ik hier mijn excuses aan. Laat ik meteen het hele verhaal vertellen: ja, soms was het ook slaolie of gestold frituurvet. Wat er maar voorhanden was, maar het liefst babyolie, omdat vrouwen dat graag ruiken.