Peter Verbeke, de nieuwe sportmanager van Anderlecht, stapt uit de schaduw: “De beste transfers zijn jongens die niemand kent”

Hij is al sinds 21 maart de nieuwe sportieve baas van Anderlecht, maar toch is er weinig bekend over Peter Verbeke (37). Vijf maanden lang bouwde hij RSCA verder uit in alle stilte. Net zoals hij eerder ook bij Club Brugge en Gent in de schaduw werkte. Nu de ploeg stilaan op punt staat, gunt Verbeke ons toch een inkijk in zijn werkwijze. “We screenen ook de vriendin van onze aanwinsten.”