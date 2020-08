Discutabele strafschop nekt Juventus: Lyon kwalificeert zich voor kwartfinale Champions League ondanks twee goals Ronaldo

Juventus zal de Champions League niet winnen. De Italianen slaagden er op eigen veld niet in om de 1-0-nederlaag tegen Lyon uit de heenmatch uit te wissen. Cristiano Ronaldo - met nieuwe coupe - bezorgde zijn ploeg dan wel de zege, maar een vroege en discutabele strafschop van Memphis Depay was er teveel aan. Het werd 2-1.

Juventus had wat recht te zetten in Frankrijk, want het leed op het veld van Lyon een zure 1-0-nederlaag in de heenmatch. Ronaldo en co namen de wedstrijd maar betere meteen in handen, maar na 12 minuten spelen volgde een koude douche. De bal ging op de stip na een nochtans schijnbaar correcte tackle van Bentancur op Aouar. De VAR greep echter niet in, Depay nam het geschenk graag aan: 0-1 voor Lyon, Juventus in slechte papieren.

De Italianen reageerde met een grote kans voor Bernardeschi, maar die stuitte in extremis nog op een verdedigend been. Nadien was het wachten tot de 40e minuut vooraleer de Oude Dame zich liet écht liet gelden. Ronaldo krulde een vrije trap mooi richting de hoek, laar Lyon-goalie Lopespakte uit met een prachtige redding. Het bleek slechts uitstel. Twee minuten later ging de bal opnieuw op de stip, ditmaal voor Juventus. Opnieuw discutabel, na hands van Depay op een vrije trap van Pjanic. Ronaldo maalde er niet in om bracht de Italianen weer in de match.

3 - #CristianoRonaldo is just the third player to score a Champions League goal against the same opponent (Lyon) with three different clubs, after Jörg Butt vs #Juventus and Ruud van Nistelrooy vs Bayern Munich. Persecution.#JuveOL pic.twitter.com/TTYaGxAft4 — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 7, 2020

Twee keer scoren in 45 minuten, met die opdracht stuurde Juve-trainer Sarri zijn manschappen de wei in na de rust. Maar de Oude Dame draaide vierkant. Lyon leek alles onder controle te hebben, tot op het uur de onvermijdelijke Ronaldo weer toesloeg. Met een snoeiharde pegel in de bovenhoek deed hij de tifosi weer dromen, 2-1 voor de thuisploeg.

Juventus dreigde nu wel volop, maar zowel Bonucci als Higuain misten net doel. Ronaldo tekende ei zo na voor een hattrick, maar de Portugees kon zijn kopbal op een hoekschop net niet genoeg drukken. De Oude Dame zag tot overmaat van ramp man in vorm Dybala uitvallen, in de zes minuten extra tijd zat er niet meer in dan een bescheiden slotoffensief. Het seizoen van Juve zit erop, Lyon mag nog even voetballen.