AA Gent krijgt de jackpot die het wil voor Jonathan David: Lille telt 27 miljoen euro plus bonussen neer

Het gaat gebeuren. Jonathan David (20) trekt naar Lille. De plooien tussen de Noord-Franse club en AA Gent zijn gladgestreken en een miljoenendeal wordt weldra op papier gezet. De Buffalo’s krijgen nu 27 miljoen euro, 5 miljoen als de aanvaller wordt doorverkocht én een percentage op diezelfde doorverkoop. David wordt zo de duurste uitgaande transfer ooit in ons land.

De rit was lang. En hectisch. De paringsdans tussen Lille en AA Gent kende de afgelopen maanden ups and downs - even leek alles zelf even opgeblazen te worden - maar de uitkomst is uiteindelijk de volgende: Jonathan David speelt komend seizoen bij Lille. De Canadees wordt door de Noord-Fransen overgenomen voor een bedrag van 27 miljoen euro. Minder dan de minimum verhoopte 30 miljoen die AA Gent voor zijn goudhaantje wou, maar dat bedrag wordt vlot gehaald als je weet dat de Buffalo’s een vast bedrag van 5 miljoen euro krijgen als David later wordt doorverkocht. Op die doorverkoop heeft Gent trouwens ook nog een percentage bemachtigd wat het totaalbedrag nog doet toenemen. Met andere woorden: David levert de jackpot op.

Volgende week presentatie

De deal wordt nu snel op papier gezet, maar in Lille hoopt men dat de Canadees begin volgende week al gepresenteerd kan worden als hun nieuwe inkomende recordtransfer. In de tussentijd moet David - die het oefencomplex van Lille al een paar maanden geleden bezocht - wel nog zijn medische testen afleggen. Een formaliteit. Een formaliteit waarna de transfersoap van deze zomer finaal ten einde komt. David droomde van de Bundesliga, genoot interesse uit heel Europa, maar raakte uiteindelijk gefascineerd door Lille en wou nergens anders meer heen. Ook een bod uit Leeds van 35 miljoen euro kon daar niets meer aan veranderen. Het moest en zou Lille worden. En dat zal het dus worden.

Jonathan David stoot o.m. Youri Tielemans van de troon. Foto: Photo News

Iets beter dan Wesley en Tielemans

In België kunnen we dus Wesley Moraes en Youri Tielemans uit de geschiedenisboeken schrappen. Hun transfers naar respectievelijk Aston Villa en AS Monaco - voor 25 miljoen euro - worden nu overtroffen door David. De Canadees verlaat de Jupiler Pro League met 37 goals en 15 assists in 83 optredens voor AA Gent. Met het embleem van duurste uitgaande transfer ooit in onze competitie. Jack-pot.