Geen doorbraak in onderhandelingen over steunpakket in de VS

Onderhandelaars van het Witte Huis en de Democraten in het Huis van Afgevaardigden zijn er vrijdag niet in geslaagd een akkoord te vinden over een nieuw stimuluspakket voor de Amerikaanse economie, die zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis.

“We staan ver uit elkaar”, bevestigde de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi na afloop van de gesprekken. Chuck Schumer, die de Democratische fractie in de Senaat leidt, had het over een “teleurstellende vergadering”.

De Democraten ijveren voor een pakket van om en bij de 3.000 miljard dollar. De Republikeinen van president Donald Trump willen een kleiner relancefonds, van zowat 1.000 miljard. De belangrijkste struikelsteen is echter de verlenging van de hulp voor de miljoenen Amerikanen die werkloos zijn geworden door de coronacrisis, al zouden daar intussen al wel enkele toegevingen in de maak zijn aan Republikeinse kant.

Minister van Financiën Steven Mnuchin zei vrijdag na afloop van de gesprekken dat het Witte Huis bereid is om verder te onderhandelen, maar alleen als de Democraten nieuwe voorstellen op tafel leggen. Volgens Mnuchin gebruiken de Democraten het stimuluspakket om enkele paradepaardjes te realiseren, maar loopt het kostenplaatje daardoor te hoog op. Het gaat onder meer om extra geld voor scholen, federale bijstand voor zwaar getroffen staten en extra geld voor de bestrijding van het coronavirus zelf.

President Trump waarschuwde eerder dat hij het heft in eigen handen zou nemen met presidentiële besluiten als de onderhandelaars geen akkoord konden bereiken voor het weekeinde. De president is in principe wel beperkt in wat hij kan doen, omdat het Amerikaanse Congres de centen beheert.

Het Congres maakte eerder al eens 3.000 miljard dollar vrij om de impact van de coronacrisis te verlichten. Maar de werkloosheidscijfers blijven hoog en er zijn signalen dat het herstel van de economie slabakt. Intussen blijft het aantal coronapatiënten in de VS maar stijgen, met gisteren/donderdag voor het eerst sinds mei opnieuw meer dan 2.000 overlijdens op 24 uur tijd.