“Met horten en stoten, maar het is dan toch gelukt: we voetballen weer”

De aanloop is een ramp geweest, maar vandaag gebeurt het dan toch: met Club Brugge-Charleroi wordt het voetbalseizoen dan toch op gang getrapt. Zo zien we meteen de titelfavoriet aan het werk. Nu ja, ‘zien’: samenvattingen zijn dit weekend nog niet te zien op de Vlaamse tv, live kunt u de wedstrijden enkel volgen op Proximus en Orange en ook een bezoekje aan het stadion zelf moet uiteraard nog even wachten.