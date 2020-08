Laatste nog volledig intacte ijsplateau van Canada stort in

Het laatste nog volledig intacte ijsplateau van Canada is afgebroken en in de Noordelijke IJszee gestort. De plaat is bijna de helft van zijn oorspronkelijke omvang kwijtgeraakt, bevestigden wetenschappers op nieuwszender CBS News.

Het gaat om de 4.000 jaar oude Milne Ice Shelf aan de rand van Ellesmere Island, in het noordelijke territorium Nunavot. Het stuk dat is afgebroken is ongeveer 80 vierkante kilometer groot, waarmee het plateau 43 procent van zijn oppervlakte is verloren. Het hele proces nam slechts enkele dagen in beslag.

Volgens Canadese onderzoekers liggen de bovengemiddelde luchttemperaturen, de aflandige wind en het open water voor het ijsplateau aan de basis van de afbraak van de ijsplaat. De klimaatverandering speelt daar duidelijk een rol in, aldus gletsjerspecialist Luke Copeland van de universiteit van Ottawa. “Deze zomer is het tot 5 graden warmer dan gemiddeld in de periode tussen 1981 en 2010. En in deze regio gaat de opwarming twee tot drie keer zo hard als elders in de wereld. The Milne en andere ijsplateaus in Canada zijn simpelweg niet langer levensvatbaar. Ze zullen de komende decennia verdwijnen.”