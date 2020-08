Made in Londen, maar nu bij Oostende: met Toby Sibbick (21) en Cameron McGeehan (25) haalt KVO twee spelers bij Barnsley

Zomersolden in de Championship: KV Oostende haalde op enkele dagen tijd twee Engelse talenten bij Barnsley, de ploeg waar CEO Gauthier Ganaye ooit nog baas was. Toby Sibbick (21) en Cameron McGeehan (25) komen nota bene uit dezelfde wijk in Londen en moeten KVO in eerste klasse houden. Een voorstelling van de nieuwe jongens, beiden afkomstig uit Londen.