Coronavirus - Beke: “Vind het mijn plicht om door te doen”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) lag tijdens de coronavirus nagenoeg non-stop onder vuur, maar denkt niet aan een ontslag. Dat zegt hij in een weekendinterview met Het Laatste Nieuws. “Ik vind het juist mijn plicht om door te doen.”

Beke kreeg de afgelopen maanden veel kritiek op zijn aanpak van de corona-epidemie. Onder meer in de woonzorgcentra, maar ook in de uitbouw van het contactonderzoek, liet de minister steken vallen, is de teneur.

De oud CD&V-voorzitter geeft toe dat er fouten zijn gebeurd, maar echt zware misstappen kunnen hem niet aangewreven worden, zegt Beke. “Geloof me: Vlaanderen heeft het niet zo slecht gedaan als wij soms denken, dat zal volgens mij blijken als we de echte sterftecijfers van andere landen kennen”, zegt hij.

“Ook als je naar contact tracing of testen kijkt, doen wij het op dit moment zeker niet minder. Natuurlijk zijn er fouten gebeurd, maar iedereen is in deze crisis tot fouten gedwongen, omdat je heel vaak beslissingen moet nemen op het moment dat je nog maar over twintig procent van de informatie beschikt en omdat de toestand voortdurend verandert.”

“Ik steek me niet weg”

Bovendien neemt de CD&V’er zijn verantwoordelijkheid, benadrukt hij. “Ik steek mij niet weg, hé? Ik heb dinsdag, ik schat voor de veertigste keer sinds maart, een paar uren uitgetrokken om vragen van parlementairen te beantwoorden, omdat ik vind dat de bevolking recht heeft op die antwoorden.”

Aan ontslag, waar oppositiepartij PVDA al verschillende keren op aandrong, denkt Beke niet. “Wat helpt zo’n ontslag? Welke oplossing komt daarmee dichterbij? Ik vind het juist mijn plicht om door te doen”, klinkt het.