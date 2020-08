Mauritius roept de noodtoestand uit na olielek in zee, “gevolgen vernietigend” volgens Greenpeace

Mauritius roept de noodtoestand uit nadat een Japans vrachtschip een olielek heeft veroorzaakt langs de kusten van het eiland.

De olie is afkomstig van het Japanse vrachtschip MV Wakashio, dat onder Panamese vlag vaart. Het schip liep eind vorige maand vast vlak voor Mauritius en lekt nu tonnen olie in zee. Op beelden is te zien hoe een zwarte vlek zich uitspreidt richting de kust van het populaire toeristische eiland.

Mauritius heeft intussen al de hulp ingeroepen van Frankrijk. “Ons land heeft niet de ervaring en expertise om gestrande schepen terug in zee te loodsen”, tweette premier Pravind Jugnauth.

Greenpeace: “Vernietigende gevolgen”

Volgens milieuorganisatie Greenpeace zal het olielek “vernietigende gevolgen” hebben voor het maritieme leefmilieu op Mauritius. “Duizenden diersoorten in de ongerepte lagunen van Blue Bay, Pointe d’Esny en Mahebourg riskeren te verdrinken in een zee van vervuiling, met ernstige gevolgen voor de economie, voedselveiligheid en gezondheid op Mauritius”, klinkt het. Volgens de lokale natuurvereniging Mauritius Wildlife Foundation had het vrachtschip in totaal 4.000 ton olie en diesel aan boord.

De overheid heeft intussen een drijvende barrière geïnstalleerd rond het schip om zoveel mogelijk van de lekkende olie op te vangen. Om de resterende olie uit het schip te pompen, is bijstand uit het buitenland nodig.

De bemanning van de MV Wakashio is eerder al veilig aan land gebracht. Het schip was onderweg van Brazilië naar Singapore. De oorzaak van het incident wordt onderzocht, laat een woordvoerder van eigenaar Nagashiki Shipping weten.