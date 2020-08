Milieuramp dreigt voor Mauritius door gestrande olietanker

Met zijn klare zeeën en prachtige koraalriffen is Mauritius een tropisch paradijs voor veel toeristen. Maar net die troeven zijn nu in gevaar. Een olietanker raakte twee weken geleden voor de kust van het eiland vast en lekt olie. “Dit is een ecologische crisissituatie”, klinkt het bij verschillende ministers, die vrezen dat de situatie zondag nog verergert. Daarom vraagt Mauritius, dat de noodtoestand uitriep, nu om hulp van Frankrijk.

Vlakbij het Nationaal Park Blue Bay, dat het grootste koraalrif van Mauritius omvat en een heilige plek voor schildpadden en vissen is: net daar geraakte het schip op 25 juli vast. De MV Wakashio, dat van een Japans bedrijf is maar onder Panamese vlag voer, zou volgens de lokale media 200 ton diesel en 3.800 ton olie van China naar Brazilië brengen.

De lekkende olie uit het schip Foto: EPA-EFE

De bemanningsleden werden intussen al van het schip gehaald, maar de pogingen om de tanker te stabiliseren mislukten telkens door de ruwe zee. Ook de olie uit het schip pompen lukte tot nu toe niet. De tijd dringt, want intussen ontstond een scheur waarlangs olie lekt dat nu al voor schade zorgde rond het eiland in de Indische Oceaan. Experts vrezen dat het schip helemaal in twee zou kunnen breken, wat een nog groter lek zou veroorzaken. Mogelijk zou dat catastrofale gevolgen hebben voor de kustlijn.

“We zijn in een ecologische crisissituatie”, zegt minister van Milieu Kavy Ramono. De minister van Visserij stelde dan weer: “Dit is de eerste keer dat we geconfronteerd worden met dergelijke catastrofe en we zijn onvoldoende uitgerust om dit probleem op te lossen.”

⚠️ Catastrophe écologique en cours à l’Île Maurice. Le MV Wakashio, un vraquier japonais transportant 200 tonnes de diesel et 3 800 tonnes de fuel, s’est échoué sur le récif le 26 juillet. Les autorités ont confirmé que du fuel s’échappe d’une fissure dans la coque. pic.twitter.com/jpn4tV8x2W — Hugo Clément (@hugoclement) August 6, 2020

Het incident wordt nu onderzocht, maar intussen liet de premier Pravind Jugnauth van Mauritius weten dat ze Frankrijk om hulp vragen. “Ons land heeft niet de mogelijkheden en expertise om gestrande schepen weg te drijven, dus ik doe een beroep op hulp van Frankrijk en president Emmanuel Macron. Ik maak me zorgen om wat zondag zou kunnen gebeuren, als het weer slechter wordt.” Hij riep vrijdag ook de noodtoestand uit.