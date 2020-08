14-jarige beloftevolle hockeyspeler sterft na eten van zakje popcorn in cinema

Wat een ontspannende avond met zijn ouders had moeten worden, draaide uit op een regelrecht drama. Toen de 14-jarige beloftevolle hockeyspeler Ruben Bousquet een zakje zoete popcorn at in een Londense cinema werd hij onwel. Omdat hij veel allergieën wilde zijn familie geen risico’s nemen. Ze vertrokken meteen naar huis. Maar daar liep het helemaal fout.

Hij was al heel vaak naar de bioscoop geweest en had telkens een zakje zoete popcorn bij de hand. Dezelfde popcorn als de dag waarop hij stierf, vertelt zijn mama Judith aan de rechter van Southwark Coroner’s Court.

Meer dan twee jaar geleden gebeurde het drama, op 18 april. Maar nu pas komt de zaak voor en worden alle betrokken partijen ondervraagd over die noodlottige avond in een Londense cinema. Op de dag dat hij stierf zat Ruben onderuitgezakt in de pluche naar een film te kijken. Zakje popcorn bij de hand en een Fanta.

Toen hij zich onwel begon te voelen, besloten zijn mama en papa onmiddellijk terug te keren naar huis, in Balham, Londen. Ze voelden dat er iets mis was. Ruben was al sinds hij anderhalf was allergisch voor koemelk, rauwe eieren en soja. Voedselallergieën kwamen vaak voor in de familie.

Ook Ruben had al meerdere anafylactische schokken opgelopen, waaronder een in maart 2017. Telkens overleefde hij, dankzij een adrenaline-injectie met zijn Epipen. Alleen: op de dag dat hij stierf had hij die levensnoodzakelijke spuit niet bij.

We are devastated to have lost a Knight today. Sadly Ruben Bousquet #8 passed away today. There are no words for such a... Geplaatst door London Knightz SHC op Donderdag 18 april 2019

Toen ze naar huis reden, vertelt zijn moeder, ademde hij nog goed, maar geleidelijk aan kreeg de jongen meer last en kloeg hij ook over netelroos in zijn romp. Op nog geen twee, drie minuten van hun voordeur “begon Ruben aan zijn keel te trekken.”

“Hij kon niet eens praten, ik kon zien dat hij worstelde, me alles. Zijn borst was opgeblazen en gezwollen.”

Twee adrenalineshots

Eenmaal thuis gaf zijn mama hem meteen twee shots van de Epipen. Maar na de tweede spuit zakte de tiener in mekaar en viel bewusteloos op de grond. Zijn moeder probeerde nog te reanimeren. Niet zoveel later namen de ambulanciers over. Ruben werd nog overgebracht naar het Evelina Children’s Hospital, in het hart van Londen.

Maar uiteindelijk kwam alle hulp te laat.

Ruben kreeg al erg vroeg - het ukje was nog maar achttien maanden oud- de diagnose dat hij allergisch was. Daarnaast leed hij ook aan astma, conjunctivitis en eczeem.

Tijdens het proces vroeg mama Judith zich af of ze iets verkeerd had gedaan. “Ik vraag me af of het enig verschil zou hebben gemaakt als ik de Epipen in zijn borst en niet in zijn dij had gestopt. Zijn tong was opgezwollen.”

Maar dokter Susan Chang stelde haar gerust: “Het is beslist niet aan te raden om de Epipen in de borst te stoppen. Ik hoop dat je je niet slecht voelt door dat niet te doen.”

Astma bijgedragen tot zijn dood?

Ook andere partijen kwamen aan het woord, waaronder de lijkschouwer. “Of zijn astma mogelijk had bijgedragen tot de dood van de jongen?” Volgens Chang geeft “astma een hoger risico op ernstigere anafylactische reacties.” “Er gaan alarmbellen af ??als een kind eerder al een aantal heftige reacties heeft gehad. Het is zeer waarschijnlijk dat hij is overleden aan een voedselgerelateerde anafylactische episode.”

Wat de doodsoorzaak precies is, moet in de loop van het proces, dat volgende week wordt hervat, duidelijker worden. Tijdens het gerechtelijk onderzoek zullen vertegenwoordigers van Odeon Cinemas, de Food Standards Agency, de London Ambulance Service en de Royal London Borough of Greenwich getuigenissen afleggen.

“Nooit vergeten”

Twee jaar na zijn dood wordt de kleine Ruben hard gemist. Ook in de hockeyclub waar hij speelde, de London Knightz SHC. “Je zal altijd een deel blijven van onze hockeyfamilie”, klinkt het op Facebook.”Nooit zal je vergeten worden.”