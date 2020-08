Spanjaarden én Nederlanders hard voor Eden Hazard, die avond eindigt met ijs rond enkel: “Altijd babbels voor tien, maar niet gezien”

Geen kwartfinale in de Champions League voor Real Madrid. Eden Hazard en Thibaut Courtois verloren met 2-1 van Manchester City, nadat ze ook al de heenwedstrijd niet konden winnen. De quasi onzichtbare Eden Hazard moest het dan ook ontgelden.

Hazard startte in de basis tegen Kevin De Bruyne en co, maar kon zich nooit laten zien. Volgens de statistieken probeerde hij twee keer een dribbel… zonder succes. In de tweede helft duurde het tot de 65ste minuut vooraleer hij een bal raakte. Auwtch.

Eden Hazard failed to complete a single take-on against Man City (0/2) and was successfully dribbled past twice by Man City players.



Unable to deliver on the big stage tonight. pic.twitter.com/JGt7FIMBe9 — Squawka Football (@Squawka) August 7, 2020

Het leverde hem niet meteen de beste commentaren op in de Spaanse kranten. “Een combinatie met Benzema leidde tot een save van Ederson en een minuut later trapte hij naar de verste paal. Maar de gok van Zidane kende weinig resultaat. Hazard was waarschijnlijk niet volledig fit, maar Zidane had weinig keuze om zijn toptransfer van afgelopen zomer te laten spelen met de Champions League op het spel”, klonk het in AS.

Bij de Madrileense huiskrant Marca, waar Hazard volgens de lezers de slechtste man op het veld was, waren ze kort maar krachtig. “Een slechte avond voor de nummer zeven, die ei zo na naast de basiself viel. Maar het was beter geweest als Vinicius in zijn plek had gespeeld.”

Ook buiten de Spaanse landsgrenzen waren ze kritisch voor Hazard. “Wat is er gebeurd en waar is de échte Eden Hazard naartoe?”, vroegen ze zich bij Sky Sports - dat onze landgenoot een 4/10 gaf - af. “Want de Real Madrid-versie van hem was vrijdag een bleke imitatie van de Premier League-ster die we zagen bij Chelsea. Hij had geluk dat hij niet eerder vervangen werd.”

In Nederland keken ook de analisten van SBS6 naar de topper. Johan Derksen, onlangs nog betrokken bij een racisme-rel, vond de wedstrijd van de Rode Duivel niet om aan te zien. “Het ergste vond ik eigenlijk Hazard”, aldus Derksen. “De grote wedstrijden worden toch beslist door de grote jongens. Hazard heeft altijd babbels voor tien. Die vindt zichzelf een geweldige vedette, maar we hebben hem vanavond helemaal niet gezien. Eigenlijk het hele seizoen niet. Hij mocht erg lang blijven staan trouwens, want die had ik meteen voor de rust er al uit gegooid. Hij voegde niks toe.”

Na afloop gaf Hazard zelf toe dat het allemaal niet zo goed was dit seizoen. “Het is een zwaar jaar geweest voor mij”, aldus de Rode Duivel. “Bijna zes maanden buiten strijd met blessures. Vanavond stond er ik er opnieuw, mijn enkel voelt beter. Plus, we hebben de titel gewonnen. Maar als je voor deze grote club speelt, wil je natuurlijk alles winnen. We gaan nu op vakantie en ik zal klaar zijn voor volgend seizoen.”

Hazard gaf zijn interview wel met een pak ijs rond zijn enkel, die hem een heel seizoen parten speelde bij De Koninklijke.