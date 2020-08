Lady Gaga krabt met lange nagels gezicht van Ariana Grande open, en die hoopt dat het een litteken wordt

Popster Lady Gaga heeft met haar nepnagels per ongeluk het gezicht van Ariana Grande opengekrabd tijdens de opnames van hun clip voor Rain on me. Grande, al jaren fan van haar collega, vond dat een grote eer. ,,Ik hoop dat het een litteken wordt.’’

Gaga vertelt over het ongelukje in backstagebeelden die ze gisteren deelde met haar 43 miljoen volgers op Instagram. ,,Ik heb haar per ongeluk gestoken met mijn nagel tijdens het dansen’’, zegt de zangeres. Verderop bekijkt Grande zichzelf met de camera van haar telefoon. “Lady Gaga heeft mijn oog gekrabd’’, zegt ze. En dan grappend: “Het is een eer, ik hoop dat het een litteken wordt. Dat het altijd blijft zitten!’’

Hoewel de wondjes nauwelijks zichtbaar zijn, is het voor Grande “alsof ze in een actiefilm zit.” Gaga vindt het minder leuk. Als ze op Ariana’s gezicht een ontsmettend zalfje wil smeren, gilt zij het uit en probeert ze te vluchten.

“Geef je gezicht”

“Geef me je gezicht’’, roept Gaga, worstelend met haar collega. “Ik wil dat het blijft zitten!’’, reageert Ariana, maar Gaga zet door. “Luister naar je moeder’’, zegt ze. “Je hebt een kras op je gezicht, die kan niet geïnfecteerd raken voordat de clip af is!’’ Grande vlucht uiteindelijk uit de studio, met Gaga, die achter haar aan rent.

Of de crème is aangebracht, onthullen ze niet , maar Ariana deelde een foto van de dag zelf, ruim vijf maanden geleden,, waarop het wondje nauwelijks zichtbaar is. Ondanks alle paniek van la Gaga,werd het nummer een hit. De clip is ruim 172 miljoen keer bekeken op YouTube.