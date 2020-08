Spaanse koning start vakantie op Mallorca, maar hij blijft ter beschikking van het gerecht

De Spaanse koningsfamilie is aan zijn traditionele zomervakantie begonnen op het eiland Mallorca. Koning Felipe VI zat zelf achter het stuur van zijn auto, in gezelschap van koningin Laetitia (47) en hun dochters Eleonora (14) en de infante Sofía (13), toen ze vrijdagavond in het Mariventpaleis in Palma arriveerden.

Op foto’s is te zien dat ze alle vier mond- en neusmaskers droegen. Volgens de communicatiedienst van het paleis blijven ze er tot 18 augustus. Ook tijdens de vakantie zal de koning politici blijven ontvangen op audiëntie, heet het.

Journalisten vatten post voor het Mariventpaleis Foto: AFP

Er wordt dit jaar geen fotosessie ingepland zoals de vorige jaren. Volgens diverse Spaanse media is dat een gevolg van de corruptieaffaire waarin Felipes vader en ex-koning Juan Carlos betrokken is. Die was vorige maandag naar het buitenland vertrokken, of “gevlucht”, zo stellen sommige media. Het is niet duidelijk waar de 82-jarige ex-monarch momenteel verblijft. Zijn echtgenote Sofia, van wie hij vervreemd is, verblijft momenteel ook op Mallorca. Volgens de advocaat van Juan Carlos zal zijn cliënt zich ter beschikking houden van het Spaanse gerecht.