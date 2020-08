Massale uitvaartplechtigheid in Beiroet wordt grote mars, echtgenote Nederlandse ambassadeur komt om het leven

Duizenden Libanese burgers zullen zaterdag bijeenkomen op een protestbijeenkomst om te rouwen om de dood van minstens 154 mensen die zijn omgekomen door de explosie in de haven in Beiroet. Dat zeggen de organisatoren die eerder een massale begrafenisplechtigheid hadden willen organiseren.

“Het idee van een massale begrafenis kan vanwege logistieke problemen niet doorgaan, maar in de plaats komt er een enorme mars met protesten tegen de heersende klasse”, zeiden ze. We vragen alle mensen om zwart te dragen”, zei organisator Lina Boubis.

De mars is gepland om te beginnen nabij de haven , vlakbij het elektriciteitsbedrijf van Beiroet, en gaat richting Martelarenplein in het centrum van de stad.

Echtgenote Nederlandse ambassadeur sterft

Een ambtenaar van het Libanese ministerie van Volksgezondheid zegt dat er intussen nog 25 mensen zijn teruggevonden onder de puin van de enorme ontploffing in de haven van Beiroet deze week. Hun identiteit is nog niet opgehelderd.

Nog 45 mensen worden vermist. De zoektocht is nog steeds aan de gang. Minstens 154 mensen kwamen om, 5.000 werden gewond en ongeveer 300.000 raakten dakloos als gevolg van de explosie.

Ook Hedwig Waltmans-Molier, echtgenote van de Nederlandse ambassadeur in Libanon en werkzaam op de ambassade in Beiroet, liet het leven.

Ze werd 55 jaar.

Macron en Trump doen mee aan donorconferentie

Wereldleiders overleggen zondag over de hulpverlening aan Libanon. De Franse president Emmanuel Macron organiseert die donorconferentie in samenwerking met de VN en leidt die via een videoverbinding, zo maakte zijn communicatiedienst bekend.

Eerder liet ook de Amerikaanse president Donald Trump al weten mee te doen. “We hebben een conference call op zondag met president Macron, leiders van Libanon en leiders uit andere delen van de wereld”, zei hij.

Veel landen stuurden al reddingswerkers en hulpgoederen naar Libanon na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Die heeft een deel van de stad verwoest en aan meer dan 150 mensen het leven gekost.