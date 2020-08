Londen wil dat Parijs harder optreedt tegen migranten die Kanaal oversteken

De Britse regering vraagt dat Frankrijk harder optreedt tegen migranten die met kleine boten het Kanaal (willen) oversteken. Frankrijk moet deze mensen onderscheppen en terugbrengen, eist de verantwoordelijke Britse staatssecretaris Chris Philp in de krant “Daily Telegraph”.

“De Fransen moeten ervoor zorgen dat migranten die betrapt worden bij het proberen om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen, dat niet meer kunnen herhalen”, zei Philp. Hij stelt dat voor immigranten na een poging tot illegale binnenkomst via vingerafdruk geregistreerd worden en hij eist ‘echte maatregelen’ zoals uitzetting of detentie.

Donderdag had een recordaantal van 235 mensen geprobeerd om de drukke zeestraat tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over te steken. Alleen al in juli waren het er meer dan duizend. Ze kwamen vooral uit landen als Irak, Iran, Syrië en Eritrea.