Hans Kluge, die Europees directeur is van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): “Tweede golf nog niet eens begonnen”

“De tweede golf is nog niet eens begonnen.” Dat zegt de Belg Hans Kluge, die Europees directeur is van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vandaag in De Tijd. Volgens de topman wordt de herfst cruciaal.

In de herfst komen drie fenomenen samen, zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. “De seizoensgriep, het heropenen van scholen en universiteiten, en de typische oversterfte van ouderen door het koude weer, met ziektes als longontstekingen.” Als die samenvallen met een nieuwe uitbraak van het virus, “dan zijn we nog niet thuis”, vreest Kluge.

Kluge zegt dat in het merendeel van Europa de eerste golf nog niet achter de rug is. Normaal stijgt de curve eerst, stabiliseert even en daalt dan langzaam volgens het natuurlijk verloop van het virus. Kluge wijst er in De Tijd op dat de daling van de curve er niet door die natuurlijke terugval kwam, maar door de restrictieve maatregelen. “Als je de restricties opheft terwijl het virus nog welig tiert, ontploft de boel opnieuw.”