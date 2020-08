De Haan eerste kustgemeente waar het al “zeer druk” is, uur filerijden richting kust: kijk hier hoe druk het is aan zee

Door het hete zomerweer verwacht Westtoer dat het dit weekend behoorlijk druk zal worden aan de kust. Op de druktebarometer kleurt De Haan zaterdagmiddag als eerste kustgemeente “oranje”, wat betekent dat het er “zeer druk” is. Ook is het filerijden op de E40 en moet je rekening houden met tot een uur extra rijtijd.

BEKIJK HIER DE ONLINE BAROMETER. Hoe druk is het momenteel aan de kust?

Het aangekondigde zomerweer zorgde volgens Westtoer voor veel lastminuteboekingen bij de hotels. Ook heel wat tweedeverblijvers en dagjestoeristen zullen tijdens de hittegolf verkoeling opzoeken aan zee. Iedereen krijgt wel de raad om de populairste stranden van de badplaatsen zeker in de namiddag te vermijden. Het is aangewezen om de minder drukke stranden buiten het centrum op te zoeken.

Voor de drie drukste stranden van Oostende geldt nog minstens tot en met woensdag een aanmeldingssysteem. De Stad Oostende kondigde donderdag aan dat voor zaterdag alle capaciteit op de bewaakte zwemzones in het centrum al ingenomen was. Bezoekers krijgen dus ook in Oostende sowieso de raad om naar de minder drukke stranden te trekken, bijvoorbeeld op Oosteroever of in Mariakerke. Ook Raversijde is een optie, maar dan enkel om te zonnebaden.

Zaterdagmiddag kleurt de online druktebarometer op meerdere plaatsen nog donker- of lichtgroen, de codes voor ‘rustig’ en ‘gezellig’. Zoals wel vaker is bijvoorbeeld Zeebrugge nog helemaal donkergroen. In verschillende badplaatsen is de drukste zone ondertussen geel, wat staat voor ‘druk’. Rond 11 uur ging het om de centra van De Panne, Middelkerke, Blankenberge en Knokke. Daar zijn ondertussen ook Nieuwpoort-Bad en Wenduine bijgekomen. De Haan kleurt dan weer als eerste oranje, wat “zeer druk” betekent. Het systeem werd ontwikkeld in samenwerking met Proximus en maakt gebruik van mobiele telefoniedata.

Filerijden richting kust

Het is al de hele dag behoorlijk druk richting kust, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Vooral op de E40 dan. “Wie van Brussel naar Oostende rijdt, moet momenteel (kort na 12 uur, nvdr.) toch een klein uurtje bijtellen bij zijn reistijd door vertragingen her en der. Onder meer in Merelbeke, Drongen en Aalter, maar ook in Groot-Bijgaarden en Ternat is het heel druk. Niets dramatisch, maar alles samen verlies je toch wat tijd. We merken ook dat er ook nu nog veel volk richting kust vertrekt.”

Op de E34 bolt het verkeer momenteel vrij vlot. “Zaterdagochtend was er wat file door werken, maar dat lijkt nu vlotter te gaan.”