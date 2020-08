Zeldzame spitssnuitdolfijn sterft op het strand van Wenduine

Nieuwpoort - De spitssnuitdolfijn, die donderdag bij het Oosterstaketsel van Nieuwpoort in moeilijkheden kwam, maar nog gered werd, is daags nadien dood aangespoeld op het strand van Wenduine. “Waar we voor gevreesd hadden is uitgekomen”, zegt een woordvoerster van het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen.

Het jong vrouwtje, 3,59 meter lang en 510 kilo zwaar, is vrijdagavond dood aangespoeld op het strand van Wenduine. Het kadaver werd ondergebracht bij de lokale brandweer en een dag later overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde van de Universteit van Gent. Wat de doodsoorzaak is, wordt nog onderzocht. Een autopsie moet meer duidelijkheid scheppen.

De spitssnuitdolfijn was donderdag al in het Oosterstaketsel terechtgekomen en was duidelijk in nood. Oud-brandweerman en natuurgids Luc David uit Nieuwpoort kon met de hulp van omstaanders een touw aan de staart van het dier vastmaken.

Op die manier werd het beestje terug veilig naar de Noordzee geloodst. Maar die moeite bleek dus tevergeefs.

Het is vrij uitzonderlijk dat een spitssnuitdolfijn zich aan onze kust laat zien. Het zou nog maar de zevende zijn sinds 1835. Opmerkelijk: op 15 januari van dit jaar spoelde ook al een jong vrouwtje aan in Oostende.