Het is al druk in Knokke-Heist, maar toch geen controles op dagtoeristen

Knokke-Heist - “Blijf dit weekend zo veel mogelijk weg uit Knokke-Heist”, zo had burgemeester Leopold Lippens eerder deze week opgeroepen. Hij zei zelfs dat er controles zouden komen op dagtoeristen, maar daar is zaterdag - hoewel het toch al druk is in de kuststad - geen spoor van.

“Dagtoeristen zullen mogelijk rechtsomkeert moeten maken”, verklaarde Lippens vrijdag nog. “We moeten drukte vermijden om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.” En het was hem menens, zo zei hij. Voor de eerste keer deze zomer zou hij dagtoeristen de toegang tot het centrum van Knokke-Heist ontzeggen. “Enkel zo kan een optimale beleving voor de vele reeds aanwezige verblijfstoeristen worden gegarandeerd.” Lippens verklaarde nog dat ook de treinreizigers “in de gaten zouden worden gehouden”.

Op de online druktebarometer van het West-Vlaamse provinciebedrijf Westtoer is Knokke-Heist zaterdag al uren “geel” gekleurd. Wat wil zeggen dat het “druk” is in de kuststad. Dat ondanks de oproep van de burgemeester en het feit dat heel wat andere kustgemeenten nog altijd “groen” of “rustig” kleuren. Onze reporter ter plaatse kon vaststellen dat er dan toch geen controles op dagtoeristen werden uitgevoerd.