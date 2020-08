Zonder water op broeihete dag

Kortenberg - De wet van Murphy is levend en wel in Kortenberg. Op een van de warmste dagen van het jaar, is de waterleiding van Minneveld gesprongen. Zowel de Minneveldstraat als Kievitstraat zaten zonder water. “We spoelen het toilet door met flessenwater”, klinkt het bij buurtbewoners.

Het is 36 graden Celsius, maar een verfrissende douche zat er deze ochtend niet in voor de inwoners van de Minneveldstraat en de Kievitstraat. Omstreeks 10 uur had een groot deel van de bewoners weer water, buiten de huizen die zich vlakbij het lek bevonden. “Gelukkig hadden we nog een zwembadje gevuld staan”, klinkt het bij een buurtbewoner. “Normaal gingen er vandaag vriendjes komen spelen, maar dat hebben we afgezegd. Als we naar het toilet gaan moeten we doorspoelen met flessenwater. Maar ik maak me vooral zorgen om de ouderen in deze straat.”

Bij de 79-jarige Yvette Crabbé die enkele huizen verder woont, geeft de kraan gelukkig opnieuw een teken van leven. “Deze ochtend was er niets”, zegt ze, “maar de kraan begint stilaan weer te gaan. Het is erg warm buiten, maar in mijn huisje is het gelukkig koeler. Ik laat de deuren ook openstaan voor de luchtdoorstroming. Mijn dochter heeft me geholpen met boodschappen, dus ik heb nog heel veel flessenwater als het nodig is.”