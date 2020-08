Twee gezinnen geëvacueerd tijdens zware industriebrand

Sint-Niklaas -

Bij een zware uitslaande industriebrand zaterdagochtend op het bedrijventerrein van transportbedrijf De Cock in het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas zijn zeven mensen uit twee woningen geëvacueerd. Zowel hun huizen als een opslagplaats werden volledig in de as gelegd. Voor de getroffen gezinnen wordt opvang gezocht.